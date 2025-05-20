Минобороны России требует взыскать миллиарды рублей с судостроительного завода «Вымпел»

В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление Минобороны России с требованием взыскать с ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» 2,6 млрд руб. Это следует из искового заявления, с которым ознакомился ТАСС.

«Сумма исковых требований по иску составляет 2 млрд 690 млн 774 тыс. 271 руб.», — говорится в исковом заявлении.

Суд должен будет решить вопрос о принятии иска к производству. Подробные требования оборонного ведомства пока не разглашаются.

Судостроительный завод ОСК «Вымпел» выпускает ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-спасательные, пожарные, гидрографические и другие суда из стали и алюминиево-магниевых сплавов спусковым весом до 2 200 тонн.

10 мая агентство также сообщало, что арбитражный суд Москвы получил от министерства обороны России ряд исков к АО «Военторг» на общую сумму почти 4 млн руб. Глава «Военторга» Владимир Павлов при этом обвиняется в хищении 400 млн руб. при исполнении государственных контрактов для нужд армии.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни млн рублей.