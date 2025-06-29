Госсекретарь США осудил призывы Ирана казнить главу МАГАТЭ

Государственный секретарь США Марко Рубио осудил призывы Ирана к аресту и казни генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

«Призывы в Иране к аресту и казни Гросси неприемлемы и должны быть осуждены. Мы поддерживаем важную работу МАГАТЭ по проверке и мониторингу в Иране и высоко оцениваем преданность делу и профессионализм генерального директора и сотрудников агентства», — написал госсекретарь в социальной сети X.

Таким образом политик прокомментировал материал газеты Kayhan, согласно которому Гросси хотят казнить после прибытия в Иран. Главу МАГАТЭ обвиняют в шпионаже в пользу «Моссада».

Накануне агентство Mehr сообщило, что Иран больше не допустит Гросси к своим ядерным объектам и не позволит вести там видеонаблюдение. По словам вице-спикера иранского парламента Хамида-Реза Хаджи Бабаи, такое решение было принято после обнаружения в документах, добытых у израильских властей, информации о состоянии иранской ядерной отрасли.

27 июня глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что настойчивое стремление гендиректора МАГАТЭ посетить иранские ядерные объекты, подвергшиеся атакам, является необоснованным и может быть продиктовано недобрыми намерениями.

Ранее глава МАГАТЭ напомнил, по какой причине агентство присутствует в Иране.