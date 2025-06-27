В Иране назвали бессмысленным желание МАГАТЭ посетить ядерные объекты страны

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что настойчивое стремление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси посетить иранские ядерные объекты, подвергшиеся атакам, является необоснованным и может быть продиктовано недобрыми намерениями. Об этом он написал в социальной сети X.

«Настойчивое стремление Рафаэля Гросси посетить объекты, подвергшиеся бомбардировкам, под предлогом гарантий безопасности бессмысленно и, возможно, даже несет в себе злой умысел. Иран оставляет за собой право принимать любые меры в защиту своих интересов, своего народа и своего суверенитета», — написал Арагчи/

До этого Гросси заявил, что присутствие инспекторов организации в Иране является не «жестом доброй воли», а международной обязанностью. По его словам, в результате атак, предположительно совершенных Израилем и США, значительные физические повреждения получили три иранских ядерных объекта, расположенных в Натанзе, Исфахане и Фордо. Однако Гросси подчеркнул, что преждевременно говорить об их «полном уничтожении».

Ранее Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана.