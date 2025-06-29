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Лавров заявил, что Запад не сможет нанести поражение России

Лавров: Запад догадывается, что не сможет нанести стратегическое поражение РФ
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Страны Запада не смогут нанести стратегическое поражение России и начинают об этом догадываться, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Его слова приводит РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что сегодня наблюдается беспрецедентное противостояние РФ и Запада. По его словам, главная цель западных стран — нанесение стратегического поражения. Для реализации своих планов они используют Украину в качестве тарана, полагает глава МИД России.

«Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз. Они, наверное, об этом начинают догадываться», — сказал Лавров.

До этого американский политолог Гилберт Докторов заявил, что страны Запада никогда не смогут нанести поражение России. Эксперт отметил, что РФ обладает ядерным оружием, в связи с чем она способна сдержать любую агрессию.

Ранее турецкий политолог заявил о поражении Запада на Украине.

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