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Политолог заявил о способности России сдержать любую агрессию

Политолог Докторов: Запад не способен нанести поражение России
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Страны Запада никогда не смогут нанести поражение России. Об этом заявил американский политолог Гилберт Докторов в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«И какой же будет результат усиления НАТО и давления на Россию? Ни поражения, ни уступок не будет. Напоминаю, Россия обладает ядерным оружием, она способна сдержать любую агрессию в свою сторону», — сказал эксперт.

Докторов добавил, что сама идея нанесения стратегического поражения России бессмысленна. По его словам, это связано с тем, что подобные инициативы невозможно реализовать.

2 июня председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков заявил, что на Западе осознали тщетность попыток нанести стратегическое поражение Москве, и вскоре поймут, что условиям России по урегулированию конфликта на Украине нет альтернативы. По словам парламентария, осознание этой реальности займет некоторое время.

Ранее аналитик заявил, что слова Путина о НАТО вызвали удивление на Западе.

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