Турецкий политолог заявил о поражении Запада на Украине

Политолог Озер: Запад не может признать свое поражение на Украине

Страны Запада потерпели поражение на Украине, но они не в состоянии признать произошедшее. Об этом РИА Новости заявил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

По его словам, сейчас продвигаются переговоры между Россией и Украиной, о чем свидетельствует обмен пленными. Политолог отметил, что заключительный этап, вероятнее всего, пройдет в Турции в ближайшее время. Один из важнейших пунктов будущего соглашения станет снятие санкций с РФ, подчеркнул эксперт.

«Можно сказать, что мы вступаем в период, когда война фактически окончена поражением Запада, но Запад не в состоянии объявить об этом», — сказал Озер.

В мае генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявил, что Украина может стать главной проигравшей стороной, если переговоры между Россией и США не принесут результатов, а конфликт на территории республики продолжится. По его словам, подобный исход событий возможен и реалистичен.

Ранее в МИД назвали Украину расходным материалом для сдерживания России.