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Немецкий министр заявил, что Россия угрожает «миру и свободе» в Германии

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Россия угрожает миру и свободе в Германии
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Nadja Wohlleben/Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль предостерег от недооценки угрозы, которая якобы исходит от России. Его слова приводит немецкий телеканал N-tv.

«Россия также напрямую угрожает нашей жизни в мире и свободе в Германии», — заявил Вадефуль.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности к диалогу с Путиным для обсуждения инициативы Запада о 30-дневном перемирии с Украиной. Это заявление было сделано 10 мая в ходе визита главы немецкого правительства в Киев. Однако Мерц так и не позвонил.

В свою очередь Вадефуль также указывал, что Германия «стала немного честнее» с союзниками и вместе с ними готова признать, что поражения России в конфликте с Украиной достичь невозможно. По его мнению, грядущее урегулирование украинского кризиса путем переговоров можно было спрогнозировать с самого начала, но для Европы важно, чтобы решение об этом было принято Киевом самостоятельно, без давления извне.

Ранее Зеленский призвал «уменьшить российские аппетиты».

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