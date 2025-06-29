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Аналитик заявил, что слова Путина о НАТО вызвали удивление на Западе

Меркурис: речь Путина наводит на мысли, что Россия скоро победит на Украине
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Заявления президента России Владимира Путина о сокращении затрат на оборону свидетельствуют об уверенности Москвы в Вооруженных силах РФ. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Интересно было отметить, что Путин заявил о возможности снижения затрат на оборону уже в следующем году. Это наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро», — заявил аналитик.

Эксперт добавил, что желание снизить расходы на оборону при их увеличении у НАТО свидетельствует и о том, что российская армия настолько эволюционировала, что способна справиться с любой угрозой и без огромных затрат.

Меркурис отметил, что расходы России на оборону в процентном отношении намного ниже, чем у США во время прямых конфликтов с Вьетнамом и КНДР.

До этого Путин сообщил, что оборонные расходы России в размере 13,5 триллиона рублей являются значительной суммой, которая была частично оплачена инфляцией. Глава государства уточнил, что эта сумма эквивалентна 6,3% от общероссийского ВВП, который составляет 223 триллиона рублей, и является «немалой» платой.

Ранее Путин назвал траты на отечественный ОПК «на себя любимых».

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