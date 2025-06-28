Стало известно о планах Трампа заставить Израиль заключить соглашение с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп пытается убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в необходимости заключения соглашения о прекращении огня с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источник.

Авторы статьи отмечают, что соглашение вполне возможно. Трамп прилагает все усилия, чтобы убедить власти Израиля, что теперь, когда проблема с Ираном решена, настал подходящий момент, говорится в статье.

Источник рассказал журналу, что Трамп заинтересован не просто в 60-дневном прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Американский лидер надеется, что за это время произойдет урегулировании конфликта, освобождение всех заложников и постоянное прекращение огня, которое может привести к переговорам о будущем мирном соглашении между Израилем и Палестиной.

27 июня Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто в течение предстоящей недели (с 30 июня по 6 июля).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

29 мая ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие. Принятый сторонами план также предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи ООН жителям Газы. Его инициатором стали США в лице специального представителя Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

Ранее Трампу предложили занять должность премьер-министра Израиля.