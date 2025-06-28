Во Франции заявили, что новый пакет санкций против РФ согласует в ближайшие дни

МИД Франции: новый пакет санкций против РФ может быть принят в ближайшие дни

Франция ожидает согласование 18-го пакета антироссийских санкций ЕС в ближайшие дни. Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро в эфире LCI.

«В ближайшие дни, так как переговоры подходят к завершению», — ответил он на соответствующий вопрос.

Борро добавил, что «Европа координирует усилия в этом вопросе с американскими сенаторами».

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил скептическое отношение к новому пакету санкций, который Европейский союз планирует ввести в отношении России. По его мнению, вокруг 18-го пакета санкций создано много шума, однако реального воздействия на ситуацию они не окажут.

До этого глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что на саммите в Брюсселе не удалось утвердить 18-й пакет санкций против России. При этом он отметил, что работа над ним продолжается и находится на заключительном этапе.

Ранее премьер Нидерландов рассказал подробности о новом пакете санкций ЕС против России.