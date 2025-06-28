Названа тема, которую обсуждали Макрон и Зеленский в Гааге

Барро: Макрон обсуждал с Зеленским в Гааге производство БПЛА Renault на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе саммита НАТО в Гааге возможность производства беспилотных летательных аппаратов автоконцерном Renault на Украине. Об этом в эфире телеканала LCI сообщил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.

Глава французского внешнеполитического ведомства пояснил, что министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщал о совместном с компанией Renault производстве беспилотников на Украине.

«Президент республики говорил об этом с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, который прошел в начале недели», — сказал Барро.

По словам министра, для Франции «важно продолжать содействовать Украине в развитии производства оборудования».

7 июня Лекорню заявил, что некий отечественный автопроизводитель в партнерстве с французской оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине. По его словам, выгоду от этого получат якобы не только украинцы, но и французская армия.

8 июня стало известно, что французская корпорация Renault вместе с небольшой французской оборонной компанией планирует выпускать беспилотные летательные аппараты на территории Украины вдали от линии боевого соприкосновения.

Ранее во Франции обвинили Макрона в чрезмерных тратах на Украину.