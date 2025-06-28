В Чечне рассказали о встрече Путина с Адамом Кадыровым

Дудаев рассказал о встрече Путина с Адамом Кадыровым в Москве

Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с секретарем Совета безопасности Чечни Адамом Кадыровым. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

По его словам, во время встречи глава государства поздравил 17-летнего сына Рамзана Кадырова с предстоящей женитьбой.

«Владимир Владимирович пожелал ему семейного счастья и успехов в службе республике и стране», — написал Дудаев.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин лично поздравил его сына, 17-летнего Адама Кадырова, «со вступлением в семейную жизнь». Кадыров поблагодарил главу государства и заявил, что поздравление Путина стало «прекрасным проявлением внимания». Кремль официально это не комментировал. Ранее о свадьбе Кадырова-младшего рассказала его сестра Айшат. По словам девушки, торжество пройдет в родительском доме в родовом селе, однако показывать его не будут. Что известно о свадьбе и невесте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров поделился своей мечтой.