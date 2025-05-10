Польша может получить ядерный щит от Франции в рамках нового договора

Польша подписала с Францией договор о военной помощи, который потенциально предоставит ей ядерный щит. Об этом пишет Bloomberg.

Договор подписали премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон в городе Нанси. Стороны обязались предоставлять друг другу военную помощь в случае вооруженных конфликтов и реализовывать сотрудничество в военной промышленности. На вопрос журналистов о том, предполагает ли пакт ядерную составляющую, Макрон заявил, что в него включены «все компоненты» военной помощи. Ожидается, что возможность предоставления Францией ядерного зонтика Польше будет прописана в приложениях к пакту.

Одновременно стороны подписали договор о сотрудничестве в сфере мирного атома.

До этого президент Польши Анджей Дуда предложил защитить Польшу с помощью ядерного оружия Франции. Кроме того, глава государства потребовал от польских чиновников и дальше призывать Вашингтон предоставить Варшаве доступ к его атомным вооружениям.

Ранее главы Франции, Польши, ФРГ и Великобритании прибыли на Украину.