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Посол Франции рассказал, как продвигается инициатива о «ядерном зонтике»

Посол де Ривьер: договоренностей о «ядерном зонтике» Франции для ЕС нет
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Global Look Press

Страны Евросоюза и Франция пока не достигли никаких договоренностей, которые бы касались распространения французского «ядерного зонтика» в другие европейские страны. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол Франции в России Николя де Ривьер.

«Это, прежде всего, предложение для того, чтобы открыть дискуссию. Пока никаких договоренностей нет», — сказал дипломат.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к гражданам страны, в ходе которого заявил о существовании некой «российской угрозы» для европейских стран.

На этом фоне он выразил желание начать дискуссии с зарубежными партнерами о возможности принять государства Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Как сказал глава республики, имеющееся у Парижа ядерное оружие «сохраняет мир и безопасность» в регионе с 1964 года.

В мае Польша подписала с Францией договор о военной помощи, который потенциально предоставит ей ядерный щит.

Ранее в МИД РФ предложили экс-президенту Литвы обсудить с Францией ядерные зонтики.

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