В Совфеде ответили на слова Сикорского о Путине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рекомендовал министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому сосредоточиться на контроле над расходами собственной страны, а не вмешиваться во внутренние дела России. Свое мнение сенатор высказал в беседе с «Лентой.Ru».

«Пусть уже господин Сикорский думает о расходах своей страны и не вмешивается во внутренние дела России. Куда тратить деньги, на что тратить, мы знаем прекрасно», — заявил сенатор, добавив, что оборонные расходы, безусловно, создают определенные вызовы для экономического развития. Однако, по его мнению, гораздо более серьезные проблемы возникнут, если страна перестанет инвестировать в оборону, тем самым играя на руку противникам.

Джабаров напомнил, что во времена Брежнева развал Советского Союза был спровоцирован деятельностью пятой колонны западных стран, распространявших свою идеологию. По словам сенатора, у противников России в настоящее время те же цели — нанести поражение стране, отбросить ее в развитии назад и расчленить государство, посеяв рознь между ее народами.

До этого Сикорский сравнил расходы на оборону при Путине и при бывшем генсеке ЦК КПСС Леониде Брежневе. Он отметил, что СССР распался из-за чрезмерных военных расходов, а теперь Россия делает то же самое.

Ранее Путин заявил, что Россия инвестирует в свой ОПК, а Европа тратит средства на закупку в США.