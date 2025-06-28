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Глава МИД Польши заявил, что Путин повторяет путь Брежнева

Глава МИД Польши Сикорский: Путин повторяет путь Брежнева
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Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел параллель между политикой президента России Владимира Путина и курсом бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. В интервью AFP он заявил, что Россия тратит большие средства на оборону.

«Путин должен осознать, что повторяет путь Брежнева. Он сам отмечал, что СССР распался из-за чрезмерных военных расходов, а теперь Россия делает то же самое», — заявил польский дипломат.

В пятницу Путин заявил, что оборонные расходы страны в размере 13,5 триллиона рублей являются значительной суммой, которая была частично оплачена инфляцией, с которой сейчас ведется борьба. Глава государства уточнил, что эта сумма эквивалентна 6,3% от общероссийского ВВП, который составляет 223 триллиона рублей, и является «немалой» платой. Путин заявил, что подобное финансирование повлекло за собой инфляционные процессы, однако подчеркнул, что страна активно противодействует этому явлению.

Ранее Путин заявил, что Россия инвестирует в свой ОПК, а Европа тратит средства на закупку в США.

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