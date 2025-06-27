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Путин назвал траты на отечественный ОПК «на себя любимых»

Путин: Россия инвестирует в свой ОПК, а Европа тратит средства на закупку в США
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В то время как Россия инвестирует в развитие собственного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), европейские страны тратят средства на покупку американского вооружения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции о результатах саммита ЕАЭС в Минске, передает пресс-служба Кремля.

«Мы, кстати говоря, эти триллионы в значительной степени тратим на что — на поддержание нашего оборонно-промышленного комплекса. На нас самих, на любимых и родных», — указал российский лидер.

Глава государства отметил, что страны Европы в рамках своего перевооружения готовы потратить свои 5% ВВП на закупку в США и на поддержку их ОПК.

Также Путин сообщил, что оборонные расходы страны в размере 13,5 триллиона рублей являются значительной суммой, которая была частично оплачена инфляцией. Глава государства уточнил, что эта сумма эквивалентна 6,3% от общероссийского ВВП, который составляет 223 триллиона рублей, и является «немалой» платой.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе саммита НАТО, который проходил в период с 24 по 25 июня, главной темой стало увеличение расходов на оборону стран — членов альянса до 5% от ВВП. Чтобы это осуществить, необходимо «нарисовать монстра», на роль которого лучше всего подходит РФ, указал представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что на Западе «не видят бревна в своем глазу».

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