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Мерц рассказал, что у Европы закончились ресурсы помощи для Украины

Мерц: Европа исчерпала возможности помощи Украине
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пытался убедить президента США Дональда Трампа возобновить поставки вооружений Украине, так как Европа не способна обеспечивать украинские потребности. Его слова приводит РИА Новости.

«С теми возможностями, которыми располагает Евросоюз, мы практически исчерпали все, что могли сделать», — сказал он.

Накануне премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что саммит НАТО показал, что у Европейского союза и Соединенных Штатов сильно разошлись позиции по поддержке Украины.

24-25 июня в Гааге прошел саммит НАТО, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Также состоялась встреча президентов США и Украины. Несмотря на это, многие зарубежные СМИ отметили «усталость» НАТО от украинской тематики. Чем завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа и действительно ли на Западе не хотят решать проблемы Киева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Испании не удастся выехать «на чужом горбу».

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