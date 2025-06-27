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Путин оценил оборонные расходы России

Путин: оборонные расходы в России достигли 13,5 трлн рублей
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что оборонные расходы страны в размере 13,5 триллиона рублей являются значительной суммой, которая была частично оплачена инфляцией, с которой сейчас ведется борьба. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства уточнил, что эта сумма эквивалентна 6,3% от общероссийского ВВП, который составляет 223 триллиона рублей, и является «немалой» платой. Путин заявил, что подобное финансирование повлекло за собой инфляционные процессы, однако подчеркнул, что страна активно противодействует этому явлению.

Он также отметил целенаправленные усилия по обеспечению «мягкой посадки» экономики, заверив, что Россия подходит к данному вопросу «по-здравому».

До этого министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что уровень расходов на национальную оборону страны достиг показателя в 6,3% ВВП, что эквивалентно 32,5% федерального бюджета. По словам главы ведомства, объем трат на нацоборону «диктует жесткие требования к эффективности работы».

Ранее стали известны подробности договора НАТО по увеличению оборонных расходов.

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