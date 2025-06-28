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В Кремле рассказали о планах Путина в День молодежи

Путин 28 июня примет участие в открытии молодежных центров
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 28 июня, в День молодежи, в режиме видеоконференции примет участие в открытии молодежных центров в шести российских регионах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Также глава государства пообщается с представителями молодежных организаций.

«На встрече будет также уделено внимание фестивалям «День молодежи», главными площадками которых станут Омск и Пермь — молодежные столицы России, получившие этот статус благодаря победе в конкурсе «Время молодых»», — уточняется в сообщении.

27 июня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что будущее России и Белоруссии находится в руках молодого поколения, и именно от него зависит, какое место и роль займут две страны на геополитической карте мира.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала молодежь самым ценным ресурсом страны. По ее словам, семья и государство должны прививать молодым россиянам морально-этические и нравственные ценности и заботиться о них, чтобы в будущем те заботились о других.

Ранее Путин выступил с призывом к молодежи.

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