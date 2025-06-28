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Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы

Путин пожелал российским выпускникам найти свое призвание в жизни
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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы. Обращение президента опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

«Дорогие выпускники, ... от всей души хочу поздравить вас, ваших родных и наставников с особенным, неповторимым и очень волнующим праздником. <...> Не сомневаюсь <...> вы непременно осуществите свои мечты. Главное — верить в себя и помнить: любой личный успех обретает особый смысл, когда твой труд приносит пользу людям, нужен родной стране», — поделился президент.

Путин также отметил роль учителей, чьи советы и душевную щедрость выпускники будут вспоминать с теплотой и признательностью. Он пожелал каждому выпускнику найти и реализовать свое призвание, профессию и раскрыть свои способности и таланты.

До этого РБК сообщал, что в Санкт-Петербурге резко снизилось число 100-балльных результатов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2025 году.

Ранее набравшая 400 баллов на ЕГЭ московская школьница рассказала, как готовилась к экзаменам.

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