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В Иране назвали поддержку Израиля Мерцем оскорбительной для немцев

Спикер МИД Ирана Багаи: поддержка ударов Израиля по Ирану оскорбляет народ ФРГ
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Поддержка канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем ударов Израиля по Ирану оскорбляет народ Германии и память о Второй Мировой войне. Такое мнение выразил спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи на своей странице в социальной сети X.

«Когда лидер страны, несущей историческое наследие Берлина 1945 года, пренебрегает принципом «нет войне» и поддерживает агрессию, военные преступления и геноцид, он не только отдаляется от исторической правды, но и проявляет неуважение к коллективной памяти народа Германии», — заявил дипломат.

При этом Багаи подчеркнул, что иранский народ будет долго помнить тех, кто поставлял Ирану прекурсоры для создания химического оружия во время ирано-иракской войны 1980-1988 гг.

18 июня Мерц заявил, что Израиль выполняет «грязную работу» за весь западный мир, поэтому руководство и армия еврейского государства заслуживают только уважения. Он добавил, что Иран является «террористическим режимом» как внутренне, так и внешне. Кроме того, он обвинил Тегеран в якобы передаче Москве дронов-камикадзе и другой военной помощи.

Ранее Мерц поприветствовал заявление Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном.

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