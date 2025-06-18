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Мерц заявил, что Израиль выполняет «грязную работу» за страны Запада

Канцлер ФРГ Мерц: Израиль выполняет грязную работу за страны Запада
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

В конфликте с Ираном Израиль выполняет «грязную работу» за весь западный мир, поэтому руководство и армия еврейского государства заслуживают только уважения. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, чьи слова приводит Zeit.

«Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас», — сказал Мерц.

Он утверждает, что Иран является «террористическим режимом» как внутренне, так и внешне. Кроме того, он обвинил Тегеран в якобы передаче России дронов-камикадзе и другой военной помощи.

«Я могу лишь сказать, что с большим уважением отношусь к тому, что израильская армия имела мужество сделать это, что израильское правительство имело мужество сделать это. В противном случае мы могли бы увидеть еще месяцы и годы террора этого режима, а затем, возможно, и с ядерным оружием в руках», — заявил Мерц.

Пятые сутки продолжается острая фаза конфликта между Израилем и Ираном, стороны обмениваются ракетными ударами. Президент США Дональд Трамп не исключил ударов по ядерным объектам Ирана и потребовал от Исламской Республики «полной капитуляции». Американский лидер решает, вступать ли в войну.

Этой ночью ожидалось заявление Трампа по итогам заседания Совета национальной безопасности, однако он пока ничего не сказал. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Каллас предостерегла США от вмешательства в конфликт Израиля и Ирана.

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