Эксперт объяснила, почему Европе нужен «папочка»

Психолог Марианна Абравитова в беседе с Life прокомментировала слова генерального секретаря альянса Марка Рютте, который сравнил президента США Дональда Трампа с «папочкой».

По мнению эксперта, Европе в данный момент нужен «папочка», за которым можно идти, поскольку Брюссель боится или попросту не хочет брать на себя ответственность. Европейским политикам нужен человек, который решает за всех и на которого можно положиться. Раньше эту роль выполнял экс-глава Белого дома Джо Байден, считает она.

«И сейчас ЕС, в общем-то, заметался, потому что вот ту самую безопасность и суперответственность не на кого возложить. Даже попытались такой ярлычок повесить на Трампа, но, однако, он не совсем подходит на эту роль, потому что он достаточно мерцающий для ЕС», — отметила психолог.

По ее мнению, «папочку» Брюсселю следует искать среди европейских лидеров и канцлер Германии Фридрих Мерц идеально подходит на эту роль, поскольку именно он произносит самые резкие и жизнеутверждающие лозунги.

В Гааге 24-25 июня прошел саммит НАТО, итогами которого Трамп остался доволен. Однако многие западные СМИ заявили, что европейские лидеры «пресмыкались» перед американским лидером. Еще большее недовольство вызвали слова Рютте, который сравнил главу Белого дома с «папочкой», разнимающим дерущихся детей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кого премьер Бельгии считает будущим «папочкой» ЕС.