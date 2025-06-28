В Госдуме предупредили Умерова об ответе за удары по РФ

Темпы наступления российских войск на фронте только возрастут на фоне возможного усиления ударов украинских дальнобойных беспилотников по территории РФ. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление украинского министра обороны Рустема Умерова.
«Запас мощности у армии России таков, что мы можем уничтожать военный потенциал киевского режима каждые день и ночь, добиваясь весьма ощутимых результатов. А темпы наступления российских войск на фронте при этом только возрастут», — сказал он.
По словам Ивлева, у ВС РФ есть чем встретить украинские дальнобойные удары.
Накануне Умеров заявил, что Украина намерена увеличить число дальнобойных ударов дронов по территории России. Позже он объявил о масштабных планах по оснащению армии беспилотными системами. Особый акцент в поставках будет сделан на дроны-перехватчики — новый класс беспилотников, специально разработанных для противодействия российским ударным БПЛА.
Ранее сообщалось, что Украина хочет обсудить встречу лидеров на переговорах с Россией.