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На Украине заявили об увеличении числа дальнобойных атак дронов по России

Умеров: Украина увеличит число дальнобойных ударов БПЛА по РФ
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Evgeniy Maloletka/AP

Украина намерена увеличить число дальнобойных ударов дронов по территории России. Об этом сообщил глава минобороны Украины Рустем Умеров, его слова передает РБК-Украина.

«Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов», — сказал глава ведомства.

16 июня Служба внешней разведки (СВР) Российской Федерации заявила, что Украина хочет инсценировать атаку российской торпеды на корабль ВМС США. Торпеды советского или российского производства, по ее сведениям, украинская сторона уже получила от Лондона.

Согласно плану, утверждает разведка, часть из этих торпед взорвется на безопасном расстоянии от корабля США, а одна из них не сработает и будет представлена в качестве доказательства «злонамеренной активности» России. Исполнение замысла Украина готова взять на себя, добавили в СВР.

Ранее дрон ВСУ атаковал сотрудников Запорожской АЭС.

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Атаки БПЛА на Россию
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