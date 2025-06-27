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Украина планирует получить 4 млн дронов в 2025 году

Умеров: Украина в этом году должна получить 4 млн дронов
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Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о масштабных планах по оснащению армии беспилотными системами. Согласно заявлению, опубликованному изданием «Страна.ua», в текущем году Вооруженные силы Украины должны получить более 4 миллионов различных типов дронов.

Особый акцент в поставках будет сделан на дроны-перехватчики — новый класс беспилотников, специально разработанных для противодействия российским ударным БПЛА. Как отметил Умеров, первые испытания таких систем уже продемонстрировали их высокую эффективность в перехвате аналогов «Герань-2».

Напомним, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что президент США Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге дал ему понять, что Соединенные Штаты больше не будут помогать Украине.

Как отметил бельгийский депутат Европарламента Руди Кеннес, у Европы отсутствует четкое видение урегулирования украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Украина хочет обсудить встречу лидеров на переговорах с Россией.

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