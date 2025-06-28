Орбан: принятие Украины в НАТО было бы схоже с поджиганием пороховой бочки

Орбан: принятие Украины в НАТО означало бы войну с Россией и третью мировую

Принятие Украины в НАТО было бы сродни поджогу пороховой бочки. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

«Это означало бы войну с Россией и Третью мировую войну на следующий же день <...> Это не дипломатия, это безумие — спички не бросают в пороховую бочку», — написал он.

По словам политика, активное стремление ЕС к принятию Украины в короткие сроки переместит линию фронта «в самое сердце Европы». Орбан отметил, что нельзя допустить превращения континента в поле боя.

26 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе Венгрия блокировала общее заявление, поддерживающее начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Аналогичную позицию Орбан занял и на саммите НАТО, где вопрос о членстве Украины не обсуждался. Он назвал Украину «неопределенным образованием» с неясными границами и неспособной обеспечить свою безопасность.

24—25 июня в Гааге прошел саммит НАТО, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Также состоялась встреча президентов США и Украины. Несмотря на это, многие зарубежные СМИ отметили «усталость» НАТО от украинской тематики. Чем завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа и действительно ли на Западе не хотят решать проблемы Киева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии оценил перспективу вступления Украины в НАТО.