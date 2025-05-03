Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт предрек проигрыш Украины в случае продолжения конфликта

Тимофеев: Украина будет главной проигравшей стороной при продолжении конфликта
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Украина может стать главной проигравшей стороной, если переговоры между Россией и США не принесут результатов, а конфликт на территории республики продолжится. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, передает РИА Новости.

«Зависимость страны (Украины. — «Газета.Ru») от ее партнеров, назовем их так, будет еще больше углубляться. Потери будут расти. Ну и, как мы знаем, российская армия наступает... И с каждым месяцем, а, возможно, и годом будущие переговорные позиции Украины будут ухудшаться», — сказал эксперт.

Тимофеев добавил, что подобный исход событий возможен и реалистичен. При этом, по словам главы РСМД, Россия готова к такому сценарию.

2 мая американский Госдепартамент подтвердил готовность США выступать в роли посредника в урегулировании украинского кризиса, однако обозначил условие для возможного отказа от этой роли. Руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс заявила, что отсутствие существенного прогресса в переговорах между Украиной и Россией может привести к пересмотру позиции США.

Ранее в Госдепе США заявили о необходимости прямых переговоров России и Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами