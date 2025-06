В МИД назвали Украину расходным материалом для сдерживания России

Военное планирование и враждебная политика западных стран не могут предполагать установление мира на Украине, которая используется как расходный материал для сдерживания России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

Дипломат указал, что западные страны продвигают враждебную политику и военное планирование, российская сторона внимательно за всем этим следит и принимает необходимые меры.

«Такой курс Запада не предполагает и не может предполагать установление мира на Украине, которая используется как расходный материал для сдерживания России», — подчеркнул Грушко.

Замглавы МИД РФ в качестве подтверждения указал на слова генерального секретаря НАТО Марк Рютте, который сказал в контексте задач Североатлантического альянса: «to keep them Ukraine in the fight».

В ходе саммита НАТО Рютте заявил, что траектория поставок оружия Украине на грядущие шесть месяцев уже опережает траекторию прошлого года, в котором к концу года вышли на отметку €50 млрд. В программу поддержки Украины по-прежнему будет входить не только поставки оружия и техники, но и подготовка украинских военнослужащих, добавил генсек альянса.

Ранее в посольстве России назвали лживой новую стратегию нацбезопасности Великобритании.