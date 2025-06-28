В методичке для украинских авторов учебников истории Грюнвальдская битва 1410 года названа сражением славянских государств с Тевтонским орденом. Об этом пишет РИА Новости.

По словам кандидата исторических наук и доцента кафедры политологии ДГУ Дмитрия Посредникова, такая трактовка некорректна, поскольку украинские территории на тот момент «входили в состав Великого княжества Литовского и других политических образований». Помимо славян, украинцев, чехов и белорусов — в составе Польско-литовской унии в битве участвовали и поляки (также славяне) и литовцы (балтийский народ).

Грюнвальдская битва (Битва при Танненберге) — решающее сражение Великой войны между Тевтонским Орденом и польско-литовским союзом 1409—1411 годов, произошедшее 15 июля 1410 года. Помимо этнических украинцев и белорусов, в битве также участвовали русские смоленские полки, которые понесли тяжелые потери.

До этого на Украине выпустили учебник для старшей школы, содержащий упоминание «заслуг» президента Владимира Зеленского.

Последние разделы учебника обильно проиллюстрированы различными фотографиями Зеленского. А глава о его президентстве называется «Реформаторская деятельность». Кроме того, как сообщает «Страна.ua», в одной из глав старшеклассникам предлагается обсудить, что мешает Украине вступить в Европейский союз и НАТО.

Ранее команду Трампа уличили в незнании исторических деталей конфликта на Украине.