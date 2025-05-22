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Команду Трампа уличили в незнании исторических деталей конфликта на Украине

Time: США испытывают сложности в понимании истории конфликта на Украине
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Mariam Zuhaib/AP

Администрация президента США Дональда Трампа испытывает сложности в понимании исторического контекста и деталей конфликта на Украине. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на американских и европейских дипломатов.

«Команде Трампа порой болезненно очевидно не хватает знания фактов», — говорится в публикации.

По словам западного дипломата, который не раз обсуждал Украину во время визитов в Белый дом, администрация Трампа «недостаточно осведомлена о многих исторических деталях конфликта».

Представитель украинской стороны на условиях анонимности еще жестче описал проблему. Он заявил, что у американцев «мессианская позиция, будто они знают все и не хотят ничего слышать».

В издании в качестве доказательств этих слов приводят отказ Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса от поездки на Украину. Хотя украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно приглашал того и другого посетить страну и увидеть ситуацию своими глазами.

До этого помощник президента России Антон Кобяков заявил, что юридически Советский Союз не распался, следовательно, конфликт на Украине можно считать внутренним процессом в составе одного государства.

Кобяков напомнил, что Съезд Советов в 1922 году создал СССР, поэтому распускать Союз, по его словам, должен был тот же самый съезд. Политик отметил, что «если была нарушена юридическая процедура, то получается юридически СССР существует».

Ранее Захарова заявила, что американский народ не знает собственной истории.

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