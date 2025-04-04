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На Украине выпустили школьный учебник с главой о Зеленском-реформаторе

На Украине выпустили учебник с положительным описанием президентства Зеленского
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Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине ученики 11-х классов получают новые учебники по истории, в которых подробно описаны события 2019–2024 годов, а также присутствует описание президентства Владимира Зеленского в положительном ключе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его информации, одиннадцатиклассникам стали выдавать такие учебники в конце марта. Они были рекомендованы министерством образования и науки Украины.

Как отмечает издание, последние разделы учебника обильно проиллюстрированы различными фотографиями Зеленского. А глава о его президентстве называется «Реформаторская деятельность».

«Также в учебнике в позитивном ключе упоминается программа Зеленского «Большая стройка». В учебнике рассказывается, что, благодаря этой программе «Украина получила почти 14 тысяч км новых дорог, а это 40% дорог государственного значения, и почти 500 мостов и переходов». О коррупционных скандалах вокруг «Большой стройки» ничего не сказано», — говорится в публикации.

Кроме того, как сообщает «Страна.ua», в одной из глав старшеклассникам предлагается обсудить, что мешает Украине вступить в Европейский союз и НАТО.

В конце февраля член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что «маленький диктатор» Зеленский должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы.

Ранее Мединский захотел подарить СБУ свой учебник истории.

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