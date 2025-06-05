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Япония пообещала не допустить новые инциденты вблизи юга Курил

В кабмине Японии пообещали принять меры для недопущения новых инцидентов у Курил
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Reuters

Правительство Японии работает над тем, чтобы не допустить повторения инцидента с тренировочными стрельбами без предупреждения гражданских судов, который случился в конце мая в непосредственной близости от южной части Курильских островов. Об этом в ходе пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, сообщает ТАСС.

«Мы заняты тем, чтобы принять все возможные меры для обеспечения безопасности на море, а также для недопущения таких происшествий», — сказал он.

По словам политика, суда не были замечены в районе инцидента. Кроме того, не был зафиксирован какой-либо ущерб, отметил он.

Накануне министерство иностранных дел России выразило протест посольству Японии в связи с тренировочными стрельбами, которые 23 мая были проведены в открытом море в 18,5 км к северо-востоку от мыса Сирэтоко (острова Хоккайдо). Такие учения провел патрульный катер «Кавагири» Управления безопасности на море Японии.

Как подчеркнули в МИД РФ, стрельбы проводились без заблаговременного оповещения для иностранных кораблей и судов. В ноте российского внешнеполитического ведомства изложено требование разъяснить суть произошедшего и принять меры, чтобы аналогичные инциденты не повторялись.

Ранее МИД Японии заявил о намерении страны заключить мир с Россией.

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