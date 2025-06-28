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В МИД РФ пояснили, почему Украине не стоит вступать в ЕС

Масленников: вступление Украины в ЕС не отвечает интересам России
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил газете «Известия», что Украине не стоит вступать в Евросоюз.

По словам дипломата, Евросоюз идет по пути активной милитаризации и фактически ставит задачу постоянного противодействия России.

«Не вижу причин, почему мы должны поддерживать идею вступления Украины в Евросоюз. Тут не стоит забывать, что в Евросоюзе в Лиссабонском договоре есть не менее значимая статья, чем ст. 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне в НАТО. Поэтому вступление Украины в ЕС не отвечает нашим интересам», — подчеркнул Масленников.

До этого политолог, депутат Госдумы России Константин Затулин заявлял, что стремление Евросоюза ограничить право голоса таких стран, как Венгрия или Словакия, по вопросу Украины, ведет к распаду ЕС «если не сейчас, то в будущем».

Ранее Орбан пояснил, почему нельзя принять Украину в ЕС.

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