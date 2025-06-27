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Орбан пояснил, почему нельзя принять Украину в ЕС

Орбан: Украину нельзя принять в ЕС, так как неизвестны ее границы и население
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Bernadett Szabo/Reuters

Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth.

«Когда мы принимаем страну в Евросоюз, нам нужно знать, что она из себя представляет. Где ее границы? Каково ее население? Тогда мы можем говорить о том, подходит ли ее правовая система», — сказал он.

Орбан отметил, что в Европе никто не знает, что представляет из себя нынешняя Украина. При этом население и территория страны должны быть известны точно, в том числе для расчетов при выделении Киеву необходимых субсидий.

26 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе Венгрия блокировала общее заявление, поддерживающее начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Аналогичную позицию Орбан занял и на саммите НАТО, где вопрос о членстве Украины не обсуждался. Он назвал Украину «неопределенным образованием» с неясными границами и неспособной обеспечить свою безопасность.

Ранее в Венгрии против приема Украины в ЕС высказались 95% граждан.

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