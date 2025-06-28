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В Госдуме прокомментировали планы Киева нарастить удары по территории РФ

Депутат Ивлев: Киев переходит к фашистским методам, нанося удары по России
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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о планах нарастить количество дальнобойных ударов беспилотниками по России является переходом к «фашистским методам». Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Агонизирующий киевский режим, теряя позицию за позицией на линии боевого соприкосновения, переходит к исключительно к фашистским методам. Дальнобойные удары на фронте не нужны. Там необходимо вооружение тактического и оперативно-тактического радиуса действия», — сказал парламентарий.

По словам Ивлева, дальнобойные беспилотники и натовские ракеты как раз нужны Вооруженным силам Украины (ВСУ) для ударов по мирным российским городам и селам.

27 июня Умеров сообщил о намерении Киева увеличить число атак по территории РФ. Он заявил, что уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов.

До этого в Минобороны России рассказали о количестве сбитых за неделю дронов ВСУ. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 1221 беспилотник. Кроме того, были уничтожены 32 управляемые авиационные бомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и ракета большой дальности «Нептун».

Ранее стало известно, что Украина планирует получить 4 млн дронов в 2025 году.

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