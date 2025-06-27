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За неделю российские средства ПВО сбили 1,2 тыс. беспилотников ВСУ

Минобороны: средства ПВО РФ за неделю сбили 1221 беспилотник ВСУ
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Olga Sokolova/Global Look Press

За прошедшую неделю российские войска сбили 1221 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Кроме того была сбита украинская ракета большой дальности «Нептун».

Всего с начала проведения спецоперации средствами ПВО были сбиты 65 806 беспилотных летательных аппаратов.

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 39 украинских беспилотников. По информации ведомства, больше всего дронов было зафиксировано над Ростовской областью — 19 штук. Еще 13 беспилотников сбили над Волгоградской областью, четыре — в районе Крыма. Также по одному дрону ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Волгоградской области перекрывали мост из-за атаки беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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