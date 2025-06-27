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Трамп прекратил работу по смягчению санкций против Ирана

Трамп заявил о прекращении работы по смягчению санкций против Ирана
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о немедленном прекращении работы над смягчением санкций в отношении Ирана из-за заявления верховного лидера этой страны, аятоллы Али Хаменеи о победе над Израилем. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что ранее он занимался проработкой возможных путей снятия ограничений, а также других аспектов, способных обеспечить Ирану наилучшие условия для быстрого и окончательного восстановления.

«Однако я немедленно прекращаю все работы, направленные на смягчение санкций», — написал Трамп.

До этого Трамп крайне резко высказался об Иране, назвав его «разрушенной страной» без перспектив, с подорванными вооруженными силами и ужасающим экономическим положением. По утверждению президента США, этот плачевный результат стал следствием того, что Тегеран «всегда переполнен гневом и ненавистью». Трамп также отметил, что, несмотря на якобы предоставленную им Ирану возможность восстановиться, в ответ получил от Тегерана лишь военную агрессию.

Ранее Трамп заявил, что Ирану потребуются годы на восстановление ядерной программы.

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