Трамп прекратил работу по смягчению санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о немедленном прекращении работы над смягчением санкций в отношении Ирана из-за заявления верховного лидера этой страны, аятоллы Али Хаменеи о победе над Израилем. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что ранее он занимался проработкой возможных путей снятия ограничений, а также других аспектов, способных обеспечить Ирану наилучшие условия для быстрого и окончательного восстановления.

«Однако я немедленно прекращаю все работы, направленные на смягчение санкций», — написал Трамп.

До этого Трамп крайне резко высказался об Иране, назвав его «разрушенной страной» без перспектив, с подорванными вооруженными силами и ужасающим экономическим положением. По утверждению президента США, этот плачевный результат стал следствием того, что Тегеран «всегда переполнен гневом и ненавистью». Трамп также отметил, что, несмотря на якобы предоставленную им Ирану возможность восстановиться, в ответ получил от Тегерана лишь военную агрессию.

Ранее Трамп заявил, что Ирану потребуются годы на восстановление ядерной программы.