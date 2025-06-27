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МИД России выразил протест послу Германии

МИД РФ: послу ФРГ заявили протест из-за давления на российские СМИ в Германии
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Frederic Kern/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Решительный протест заявили послу ФРГ в России Александеру Ламбсдорфу из-за давления на российские СМИ в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Немецкому дипломату также указали на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в ФРГ, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность.

В министерстве отметили, что российская сторона неизбежно ответит на подобные недружественные действия властей Германии.

Днем 27 июня Ламбсдорф был вызван в МИД РФ. Сообщалось, что ему объявят об ответных мерах за преследование журналистов из России. При этом послу пришлось возвращаться за переводчиком, так как он плохо понимает русский язык.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять против них меры в ответ на преследование главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

Ранее в Госдуме предупредили о возможном столкновении России и Германии.

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