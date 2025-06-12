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В Госдуме предупредили о возможном столкновении России и Германии

Шхагошев: поставки ракет Киеву могут привести к столкновению России и Германии
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AP

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев рассказал РИА Новости, что поставки ракет Киеву могут стать причиной столкновения России и Германии.

По его словам, Германия, ответственная за развязывание Второй мировой войны, поставляет Киеву крылатые ракеты большой дальности Taurus.

«Об этом в том числе в своем послании, отражающем сегодняшние политические реалии, говорил Володин. Одна из таких реалий — перспектива прямого вооруженного столкновения России и ФРГ из-за поставок ракет», — отметил Шхагошев.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем ответе председателю бундестага Юлии Клекнер заявил, что передача Берлином Украине оружия, которое используется против мирных граждан, является причиной конфликта между Германией и Россией.

7 июня Володин направил Клекнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии материалы об ударах Киева по гражданским объектам РФ. В своем обращении председатель Госдумы указал на противоправные действия украинских властей, направленные против мирных жителей России.

Ранее Медведев назвал Мерца «последышем воевавших в Вермахте родственников».

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