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ЕС отложит попытку снизить потолок цен на нефть из РФ

Politico: ЕС отложит снижение потолка цены на нефть из России
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Shutterstock

Евросоюз решил отложить попытки снизить потолок цены на нефть из России из-за того, что взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке может привести к росту цен. Об этом сообщает Politico.

«Европейский союз не будет продвигать планы по введению нового жесткого ценового предела на экспорт российской нефти... в свете опасений, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обмены ударами со стороны Израиля и Ирана означают, что план по снижению потолка цены на нефть более не является жизнеспособным.

17 июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала снижение предельных цен на российскую нефть.

До этого издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении РФ может обвалить цены на российскую нефть.

Ранее Зеленский призвал международное сообщество обвалить цены на российскую нефть.

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