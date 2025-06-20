ЕС отложит попытку снизить потолок цен на нефть из РФ

Евросоюз решил отложить попытки снизить потолок цены на нефть из России из-за того, что взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке может привести к росту цен. Об этом сообщает Politico.

«Европейский союз не будет продвигать планы по введению нового жесткого ценового предела на экспорт российской нефти... в свете опасений, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обмены ударами со стороны Израиля и Ирана означают, что план по снижению потолка цены на нефть более не является жизнеспособным.

17 июня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала снижение предельных цен на российскую нефть.

До этого издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении РФ может обвалить цены на российскую нефть.

Ранее Зеленский призвал международное сообщество обвалить цены на российскую нефть.