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Путин ответил цитатой Твена на слухи об «убийстве» экономики РФ из-за конфликта на Украине

Путин: слухи об убийстве экономики РФ из-за конфликта на Украине преувеличены
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Слухи об «убийстве» российской экономики из-за конфликта на Украине сильно преувеличены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Что касается убийства российской экономики. Как в свое время известный писатель говорил: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Вот в данном случае то же самое», — сказал Путин.

Российский лидер неоднократно цитировал высказывание американского писателя Марка Твена, которое 2 июня 1897 года опубликовал еженедельник New York Journal, опровергнув, таким образом, слухи о кончине юмориста.

Так, 8 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе встречи с Путиным глава государства затронул слухи о его возможной отставке. Комментируя последние рассуждения в интернете, лидер страны снова процитировал известные слова Твена, отметил Кадыров. Глава Чечни обратил внимание на слова президента о том, что «им еще работать и работать». Кадыров пообещал, что будет выполнять приказ Верховного Главнокомандующего.

В декабре прошлого года Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос британского журналиста Кира Симмонса о «слабости России», также процитировал Твена.

Ранее Путин заявил, что российская экономика становится более качественной и сложной.

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