В России заявили о готовности поставлять газ по «Северному потоку — 2»

Россия готова поставлять газ по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток - 2», если европейские страны захотят этого. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на телеканале «Россия-24».

Германия и другие европейские потребители сами выбирают, покупать ли им российский газ через соответствующий газопровод, отметил вице-премьер.

«В свою очередь, Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», — сказал он.

Одна нитка «Северного потока - 2» может использоваться для поставок газа в Европу, три остальные были взорваны в результате диверсии в сентябре 2022 года, напомнил Новак.

В мае премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер предложил использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве инструментов для возобновления диалога с Россией.

Ранее Путин назвал иррациональным отказ ФРГ от российского газа.