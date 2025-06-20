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В России заявили о готовности поставлять газ по «Северному потоку — 2»

Новак: РФ готова поставлять газ по уцелевшей нитке «Северного потока — 2»
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Jens Büttner/Global Look Press

Россия готова поставлять газ по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток - 2», если европейские страны захотят этого. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на телеканале «Россия-24».

Германия и другие европейские потребители сами выбирают, покупать ли им российский газ через соответствующий газопровод, отметил вице-премьер.

«В свою очередь, Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», — сказал он.

Одна нитка «Северного потока - 2» может использоваться для поставок газа в Европу, три остальные были взорваны в результате диверсии в сентябре 2022 года, напомнил Новак.

В мае премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер предложил использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве инструментов для возобновления диалога с Россией.

Ранее Путин назвал иррациональным отказ ФРГ от российского газа.

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