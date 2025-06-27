Канцлер ФРГ заявил, что не знает причины вызова посла в МИД России

Мерц утверждает, что не знает причины вызова посла ФРГ в МИД РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не знает о причинах вызова посла ФРГ в МИД России. Об этом сообщает ТАСС.

«О вызове германского посла в Москве я пока не могу судить, дать оценку, потому что еще не имею отчета. Я принял к сведению сам факт, но не знаю ни причины, ни конкретных обстоятельств», — сказал Мерц.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что посол Германии в Москве будет вызван в российское внешнедипломатическое ведомство.

Ему будут озвучены призывы Москвы в адрес Берлина «прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются».

Также Захарова говорила, что РФ подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять против них ответные меры за преследование главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

Ранее в МИД РФ заявили, что ФРГ идеологически обрабатывает своих граждан.