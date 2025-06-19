Руководство ФРГ идеологически обрабатывает население в антироссийском ключе, заявили в МИД РФ.

«Руководство ФРГ целенаправленно идеологически обрабатывает население Германии в антироссийском ключе, открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации. Правительство ФРГ распирает от непомерных внешнеполитических амбиций», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве добавили, что итоги военных авантюр Германии хорошо известны.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что РФ подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять против них ответные меры за преследование главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

Дипломат призвала перевести ее слова на немецкий язык и распространить, чтобы ответные меры РФ не были сюрпризом для немецких журналистов в Москве. А также для того, чтобы население ФРГ знало о действиях своего правительства, которое не первый год «третирует» российские телевизионные каналы, СМИ и отдельных журналистов, работающих на территории Германии.

Ранее гендиректор «России сегодня» напомнил Германии о двух развязанных мировых войнах.