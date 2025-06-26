Посла Германии вызовут в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф будет вызван в российское внешнедипломатическое ведомство в ближайшее время.

По ее словам, призывы Москвы в адрес Берлина «прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются».

Она отметила, что РФ разрабатывает ответные меры.

«В ближайшее время в МИД РФ будет вызван посол ФРГ в Москве, которому о них заявят», — добавила Захарова.

До этого Захарова говорила, что РФ подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять против них ответные меры за преследование главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

Ранее в МИД РФ заявили, что ФРГ идеологически обрабатывает своих граждан.