Посол Германии прибыл в МИД России

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф, который ранее был вызван в министерство иностранных дел РФ, прибыл в здание российского дипведомства. Об этом пишет ТАСС.

Агентство также сообщило, что немецкий дипломат уже покинул здание МИД. Он провел там всего 10 минут. Сам посол заявил, что вернется в дипведомство через час.

Источник ТАСС подтвердил, что Ламбсдорф временно покинул здание министерства.

26 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посол Германии в Москве будет вызван в российское внешнеполитическое ведомство. По ее словам, призывы Москвы в адрес Берлина «прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются».

Дипломат отметила, что РФ разрабатывает ответные меры на действия немецких властей в отношении российских журналистов. Она заявила, что Ламбсдорфу объявят об этих мерах.

На прошлой неделе Захарова говорила, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять против них ответные меры за преследование главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия готова к столкновению с Германией.