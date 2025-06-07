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Володин заявил, что Россия готова к столкновению с Германией

Володин: ФРГ провоцирует столкновение с Россией, Москва готова
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Власти Германии создают предпосылки к обострению отношений между Россией и ФРГ, они провоцируют «столкновение» между странами, Москва готова к такому развитию событий. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодняшняя правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами», — подчеркнул он.

По словам Володина, Россия не хочет такого развития событий, однако Москва готова к эскалации между РФ и ФРГ, если она произойдет, на фоне антироссийского курса Берлина.

Внешнеполитический эксперт партии «Союз С. Вагенкнехт» Севим Дагделен заявила, что санкции против российских энергоресурсов ускоряют деиндустриализацию Германии. В публикации на платформе X она подчеркнула необходимость возобновления работы газопровода «Северный поток», назвав политику ЕС «подрывающей промышленность ФРГ».

5 июня канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение прежних властей ФРГ реализовать проект газопровода «Северный поток — 2». Он также заявлял, что его правительство сделает все, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не вводился в эксплуатацию.

Ранее Европу назвали главным препятствием на пути к миру на Украине.

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