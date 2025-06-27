Минфин США продлил отсрочку в санкциях для принадлежащей «Газпрому» сербской NIS

Американское Министерство финансов в четвертый раз продлило действие лицензии для сербской нефтяной компании NIS, контролируемой российскими энергетическими гигантами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, срок действия исключения из санкционного режима продлен до 29 июля.

Компания «Нефтяная индустрия Сербии», 56,14% акций которой принадлежат «Газпрому» и «Газпром нефти», подала запрос на продление 20 июня. Инициативу поддержали правительства Сербии и Венгрии, что позволило сохранить бесперебойную работу предприятия.

В прошлый раз США отложили введение санкций против сербской компании NIS 26 апреля.

В начале января США потребовали от Сербии полного вывода российского капитала из «Нефтяной индустрии Сербии», которую контролирует «Газпром». Белграду дали время до 25 февраля и пригрозили санкциями.

На пресс-конференции с Александаром Вучичем на тот момент первый заместитель госсекретаря США Ричард Верма заявил, что решение Вашингтона о санкциях в отношении российско-сербской компании NIS направлено против Москвы, а не Белграда.

Он подчеркнул, что для Сербии это решение не несет никаких экономических последствий, так как РФ не инвестирует прибыль от NIS в сербскую экономику. Кроме того, Верма отметил, что изменение собственника компании поспособствует миру в регионе.

Ранее Вучичу предрекли выбор между Западом и Россией.